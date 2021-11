SETTIMO TORINESE. Max Corfini, segni particolari showman. Settimese di origine e ormai residente in Lombardia da una ventina d’anni, ha strabiliato la giuria di X Factor della Romania. Non erano abituati all’energia di un italiano che diventa imbattibile con il funky. Musicista di grande esperienza, praticamente suona fin da quando era un bambino, tanti se lo ricordano ancora quando si esercitava sulla tastiera nell’appartamento di via San Rocco 3.

Il suo insegnante di pianoforte era Danilo Riccardi, anche lui settimese d’origine, diventato compositore delle canzoni di

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.