L’incertezza è l’unica certezza in campo meteo, soprattutto d’estate quando le vicine cime alpine rappresentano un ideale “innesco” per la nascita improvvisa di nubi temporalesche.

Il fortissimo temporale di martedì 22 giugno ha confermato ancora una volta quanto siano imprevedibili, sul piano locale, certi eventi atmosferici. Non è la grafica accattivante a fare la bontà delle varie applicazioni meteo consultabili, bensì la competenza dei meteorologi che ci sono dietro le quinte. Ma nemmeno questa è sufficiente. 12 ore prima dell’evento, per la nostra zona si ipotizzavano accumuli dell’ordine dei 10 mm al massimo. Il riscontro ex post è stato ben diverso. Nella parte nord-est di Torino sono caduti più di 100 mm!!! Una nube temporalesca è impossibile da ingabbiare in una previsione precisa. La si può descrivere con accuratezza, si , ma soltanto dopo il suo passaggio.

La meteorologia è incertezza: le variabili sono infinite. L’affidabilità, grazie agli studi , grazie a strumenti sempre più precisi , grazie a programmi di calcolo sempre più affinati, migliora costantemente. Ma di qui a usare certezze per delineare quel che accadrà ce ne passa..

Fatte queste doverose premesse, che spesso abbiamo ripetuto su queste pagine per permettere ai lettori di acquisire la giusta consapevolezza rispetto all’argomento previsioni, vediamo che ipotesi si fanno per il meteo dei prossimi giorni. Martedì 29 giugno tornerà protagonista l’instabilità. Il maltempo si concentrerà sulle montagne, mentre i modelli descrivono possibili temporali meno intensi sulla nostra zona di pianura. Ma, come la scorsa settimana, scambiare questa descrizione probabilistica per una certezza risulterebbe fuorviante. Nel pomeriggio di martedì il cielo sarà con ogni probabilità costellato di cumulonembi temporaleschi, ma chissà dove andranno a colpire. Se toccherà a Settimo ci sarà anche un concreto rischio di grandinate. Con massime che facilmente scollineranno oltre quota 30 gradi ci saranno le condizioni per permettere la formazione di chicchi di ghiaccio nei comulonembi. Le grandinate saranno possibili. Un sinonimo di possibile è, ad esempio, avverabile. Oppure anche realizzabile. Ma mai certo. Le certezze non sono argomento serio in campo meteo.

Le previsioni saranno migliori nei giorni seguenti, quando tornerà di scena il solleone con massime in linea con le medie del periodo, tra 31 e 33 gradi, da mercoledì a sabato.

Elvio Bertone

Commenti