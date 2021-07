Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. “Il Girone dei Piemontesi” è lo spettacolo dei comici “Marco & Mauro” che andrà in scena sabato 3 luglio, alle 21,30, presso il campo sportivo da rugby di via Cascina Nuova 39. L’evento è stato organizzato dalla sezione Lilt di Settimo, per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro i tumori. Ingresso 15 euro.

Un omaggio al Piemonte ma, soprattutto, ai personaggi che hanno reso importante la nostra regione.

Marco e Mauro lo fanno col loro canonico stile, che il pubblico affezionato apprezza da ormai una trentina d’anni. Stavolta, il duo cabarettistico torinese si immagina nell’aldilà.

Ripercorrendo il viaggio di Dante e Virgilio, finiscono nel “Girone dei Piemontesi”, dove fanno incontri decisamente singolari.

Lo spettacolo, particolarmente dinamico, rende omaggio a Casa Savoia, a Gaetano Scirea e Gigi Meroni che, seppur lombardi, furono simboli indiscussi di Juventus e Torino, ma anche a Cavour e don Bosco, senza dimenticare Gipo Farassino, o altre “voci” di popolarità assoluta come Fred Buscaglione e Luigi Tenco.

In un’alternanza di musica e cabaret, ecco spuntare l’avvocato Agnelli e le ‘donnine’ di Macario.

