SETTIMO TORINESE. Marcia indietro di Piastra. Arriva la card

La foto con quelle sei patate, la cipolla, sei carote eccetera eccetera che ha fatto il giro di tutti i social con commenti non tanto positivi all’indirizzo della sindaca Elena Piastra il suo effetto lo ha avuto. La notizia è che finalmente l’amministrazione comunale ha fatto un passo indietro e, dopo le critiche dell’opposizione e decine (per non dire centinaia) di insulti sui social, ha messo a disposizione una card per l’acquisto delle “proteine” (carne, pesce formaggi e prodotti deperibili) già consegnata a tutti i cittadini in stato di difficoltà. Ha un valore di 35, 58 e 81 euro (in base alla composizione famigliare) e si potranno fare acquisti solo al Bennet. Si spenderanno solo 49 mila euro dei 261 inviati dal Governo ma, considerando che gli effetti della pandemia saranno ancora molto lunghi, concordiamo che è giusto essere parsimoniosi. Insomma, i conti è meglio farli alla fine.

Che si tratti di un piccolo pasticcio è chiaro a tutti, che la gestione di quei fondi potessi essere organizzata meglio altrettanto. Detto questo tanto di cappello a chi ha saputo riconoscere un proprio errore facendo un passo indietro…

