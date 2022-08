Manolo Maugeri l’architetto settimese diventa segretario della Lega in città. Cambio della guardia all’interno del partito del Carroccio dove da qualche anno si parlava già di fare spazio ai giovani. Da Gianluigi Cernusco quindi, storica figura del partito, adesso la staffetta da segretario passa in mano al giovane Manolo Maugeri. Trentenne e da cinque militante in politica, da appassionato fino a diventare nel 2019, con le ultime amministrative, consigliere comunale, la scorsa settimana con un congresso di sezione Maugeri è stato votato segretario cittadino.

La prima cosa che ha pensato qual è stata?