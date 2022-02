Tragedia a Settimo Torinese questa mattina. Un uomo anziano si è sentito male mentre a piedi percorreva via San Rocco. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi dell’accaduto e lanciare l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari della croce rossa, che hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per l’anziano non c’e stato nulla da fare.

I fatti si sono verificati questa mattina intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Settimo.

(Foto di Tancredi Pistamiglio)

