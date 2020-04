SETTIMO TORINESE. “Maestà il popolo ha fame.” ​ “Dategli le cipolle”

Con questo messaggio, nulla voglio togliere a tutti i volontari, ai quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti e la stima più totale.

Si sono messi a disposizione per il prossimo, rischiando la propria salute con un lavoro encomiabile.

Consentitemi, però, di fare qualche riflessione.

Se non si trattasse del dramma di centinaia di famiglie settimesi in difficoltà, avrei evitato anche solo di commentare la scelta scellerata di una Sindaca che, oltre me, non rappresenta migliaia di cittadini settimesi.

Avevo espresso alla Sindaca Piastra la mia contrarietà al pacco alimentare, preferendo di gran lunga il buono spesa spendibile anche nelle piccole attività alimentari di vicinato.

Le ho ribadito la mia solidarietà perché si trovava a gestire una situazione complicata, che derivava da una comunicazione del Premier Conte sullo stanziamento di 400 milioni di euro ai comuni.

In realtà, l’arrivo del Fondo di Solidarietà è stato soltanto anticipato di qualche settimana.

Infatti, sono risorse che spettano ai comuni ogni anno.

Le ho riaffermato la mia piena collaborazione,​ affinché condividesse questo difficile periodo con le opposizioni al fine di trovare la migliore soluzione per tutti i cittadini settimesi.

Avevo sostenuto, inoltre, che chi in questo momento di grande crisi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, avrebbe subito un danno con la scelta del pacco alimentare e anche la beffa,​ perché la Sindaca e la sua maggioranza si sarebbero arrogate il diritto di cosa portare sulle tavole dei cittadini in difficoltà, senza tenere conto delle esigenze e dei gusti personali di ogni famiglia.

Nonostante i pareri contrari di molti colleghi seduti in consiglio comunale, è stato deciso da Sindaca e Giunta di optare per la scelta del pacco alimentare.

E domenica 19 Aprile, dopo interminabili giorni di attesa, arriva il tanto decantato pacco​ alimentare del fresco allegato in foto.

Le aspettative erano altre. Non oso immaginare quale sarà la reazione di un padre di famiglia, quando uno dei suoi figli gli chiederà un semplice panino con il prosciutto.

Ahimè, se la Sindaca crede di sfamare intere famiglie con poca frutta, patate, carote e cipolle, evidentemente vivo in un altro pianeta.

È evidente, che quel pacco alimentare di fresco basti solo per qualche giorno!

Cara Sindaca Piastra,

Ponga rimedio ad una situazione creata da Lei con la scelta di optare per il pacco alimentare.

Faccia in fretta però, perchè i settimesi in difficoltà hanno aspettato già troppo tempo.

Altrimenti vada a casa, e ci resti, per il bene di tutti noi.

Consigliere Comunale

Antonio Borrini.

"Maestà il popolo ha fame.”​ “Dategli le cipolle”Con questo messaggio, nulla voglio togliere a tutti i volontari, ai… Pubblicato da Antonio Borrini Consigliere Comunale Settimo Torinese su Martedì 21 aprile 2020

Commenti