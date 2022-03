Due donne, una madre e una figlia. Entrambe in prima linea per Settimo. La prima è Angela Schifino, consigliera comunale, che cerca da due anni di portare la voce dei cittadini in Comune e poi vi è Giada, la figlia 17enne che da martedì scorso è impegnata con l’autogestione dell’istituto superiore 8 Marzo. Due generazioni che si incontrano con un unico obiettivo: quello di difendere i propri diritti.

Mamma e figlia, entrambe in prima linea per la città… è orgogliosa di questo?

Si, sono molto orgogliosa dell’impegno di mia figlia. Uno dei maggiori problemi dei ragazzi [...]