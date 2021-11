SETTIMO TORINESE. Gerardo Miele, conosciuto da tutti come Gerry, è stato il capostazione di Settimo fino al 2018. Era profondamente appassionato del suo lavoro e stimato da tutti: la notizia della sua scomparsa ha lasciato senza parole tanti suoi ex colleghi. Martedì 9 novembre è stato ritrovato senza vita nell’orto urbano che accudiva per hobby, nel quartiere Rio San Gallo. Aveva 68 anni.



