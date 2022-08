Marino Cecchini era uno degli alpini che partecipò attivamente alla fondazione del gruppo di via Palestro. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di mercoledì 3 agosto, alla parrocchia San Giuseppe Artigiano, di corso Agnelli. “Un altro socio è andato avanti, come diciamo in gergo noi alpini, e oggi siamo La sua età ultimamente non gli consentiva di essere particolarmente presente – dice il capogruppo Mario Iannone – ma era sempre molto informato e approvava tutte le nostre iniziative per la città e per il gruppo degli alpini [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.