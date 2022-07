Nicola Grippo era un volontario della città, faceva parte dell’associazione dell’AN Carabinieri di Settimo. E’ rimasto in attività a lungo, prestando il proprio tempo all’associazione per la sorveglianza della città. Aveva 86 anni. “Mio papà era un bravissimo uomo – dice suo figlio Gaetano, sostituto commissario della Polizia all’aeroporto di Caselle – ci ha insegnato valori che oggi non esistono praticamente più. Io ho seguito le sue orme: lui era nato a Pietragalla, in provincia di Potenza, e poi si arruolò nel carabinieri. Lasciò la divisa, poi fece per molti anni [...]



