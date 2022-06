L’associazione nazionale Carabinieri di Settimo ha accompagnato la salma di Leonardo Giagoni durante i funerali celebrati alla parrocchia Santa Maria, di via don Gnocchi, nella mattinata di giovedì 23 giugno. Molto conosciuto anche per il suo passato da guardia della Montedison, si era iscritto al sodalizio presieduto da Mario Arvat per impegnarsi nelle attività di volontariato sul territorio settimese.

Leonardo Giagoni lascia la moglie Santina Favarò, i figli Tiziana, Fabio con la moglie Elena, e gli amatissimi nipoti Nicolas e Niccolò.

