Il giudizio Piero Lovera sull’attuale amministrazione è positivo, in apparente contraddizione rispetto ad alcuni suoi compagni di viaggio che stanno all’opposizione della sindaca Elena Piastra. Con i suoi 79 anni, ex vice sindaco ai tempi di Aldo Corgiat, e presidentissimo della civica Insieme per Settimo. Lovera è sulla scena politica da quasi 30 anni ormai e, per molto tempo, ha fatto parte della triade (con Aldo Corgiat e Silverio Benedetto) che decideva i passaggi cruciali della vita politica settimese. Due anni fa, però, la coalizione di centrosinistra si è rotta e Insieme per Settimo [...]





