Usciamo dalla ipocrisie e dalle supercazzole: l’ospedale di Settimo non è un ospedale. Sta tutto qui l’equivoco sulla struttura di via Santa Cristina che da tempo è al centro delle polemiche. Non è un ospedale perché non lo è mai stato, fin dalla sua nascita. Che non si tratti di un ospedale l’hanno capito tutti anche durante la pandemia quando le televisioni nazionali, che arrivavano davanti alla struttura, non sapevano se descriverla come una Rsa, come un ospedale o come una via di mezzo.

L’ospedale di Settimo è un ospedale solo per i politici locali [...]