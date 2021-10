Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La discussione sul bilancio consolidato, uno delle delibere più importanti dell’anno, mercoledì sera, in consiglio comunale, è durata 10 minuti. L’ennesima dimostrazione di come l’opposizione (a parte quella del “Partito dei reduci”) a Settimo non esista o si limiti solo a piccole comparsate ogni tanto. Insomma, sono lontani i tempi in cui l’allora vice sindaca e assessore al bilancio, Elena Piastra, doveva sudare sette camice per spiegare a Felice Scavone (ex consigliere di Forza Italia) [...]