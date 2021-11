C’è anche un pezzetto di Settimo dentro “All or Nothing: Juventus”, la nuova docuserie uscita giovedì 25 novembre. La squadra torinese è stata protagonista di un importante format di Amazon. “L’emozione del campo, – si legge nel comunicato della Juve – le storie che ruotano attorno a una partita, ma anche la vita di tutti i giorni, della prima squadra e del club. Tutto quello che vi aspettereste di veder raccontare, ma anche tutto quello che non vi attendete e che vi permetterà come non mai di entrare nel mondo Juve sarà al centro [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.