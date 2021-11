SETTIMO TORINESE. L’Istituto Comprensivo Settimo III è stato premiato dal Comitato Provinciale di Torino per l’Unicef. La consegna dell’attestato di “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi” è avvenuta questa mattina presso il plesso Matteotti di Via Cascina Nuova 32.

L’importante riconoscimento, conferito per l’impegno nel “realizzare pienamente il diritto all’apprendimento di bambine e ragazzi”, è stato consegnato dal presidente del Comitato di Torino per l’Unicef, Antonio Sgroi, all’Istituto Comprensivo diretto dal professor Massimo Sapia alla presenza di Ylenia Serra, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte, della sindaca Elena Piastra e dell’Assessore all’Ambiente Alessandro Raso. «L’attività di ascolto [...]



