Settimo Torinese. L’intero ospedale di Settimo Torinese presidio Covid dell’Asl To4?

Settimo torinese. Secondo fonti attendibili, probabilmente le stesse a cui hanno attinto i sindacati, la direzione generale dell’Asl To4 avrebbe chiesto di trasformare l’intero presidio ospedaliero di Settimo Torinese (e non solo un piano) in presidio COVID-19 per tutti quei soggetti non intubati che abbisognano di stare in quarantena. Parliamo di oltre 200 posti letto che già oggi accolgono i malati lungodegenti. La funzione potrebbe essere esercitata anche nei prossimi mesi e accompagnare l’intero territorio ad un ritorno alla normalità, riconsegnando agli ospedali di Chivasso, Ivrea e Ciriè le precedenti funzioni, oggi abbandonate, di chirurgia, neurologia e in alcuni casi anche di pediatria e ostetricia.

Tutto questo avviene nel bel mezzo di una polemica scatenata dai sindaci Cgil, Cisl e Uil su una ventina di casi di coronavirus accertati tra il personale medico e infermieristico più una serie di casi sintomatici in attesa di tampone.

Tutto giusto e tutto sbagliato. I tamponi non sono stati fatti non solo a Settimo e non solo nell’Asl To 4, ma in tutte le altre Asl d’Italia e questo per limitare le quarantene e continuare a garantire un servizio sanitario che è evidentemente indispensabile.

Altro capitolo le mascherine. Mancano a Settimo e mancano ovunque. A Settimo ce ne vorrebbero non meno di mille al giorno. Un’impresa impossibile riuscire a recuperarle. Senza contare che sia l’Unità di Sicurezza sia il Comune sono riusciti, la scorsa settimana, nella brillante impresa di mettere a disposizione mascherine non idonee o comunque non idonee al personale medico. Vanno bene quelle regalate dall’Orèal ma sono solo 300.

Nella foto le mascherine non idonee consegnate dall’Unità di sicurezza della protezione civile anche agli ospedali di Chivasso, Ciriè e Ivrea.

