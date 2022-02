SETTIMO TORINESE. Dal 1° febbraio, è obbligatorio esibire il Green Pass anche nei negozi, nelle edicole, nelle tabaccherie e in molte altre attività commerciali.

Un provvedimento che ha reso più difficile la vita per chi non si è vaccinato o non è guarito dal Covid. Chi non è in possesso del Super Green Pass in corso di validità, infatti, per andare dal parrucchiere e nei centri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.