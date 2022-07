“Durante la manifestazione non abbiamo mai caricato tantomeno ho mai toccato un agente”. Si difende così il settimese Marco Liccione il leader del movimento “no green pass” di Torino e della “Variante torinese” dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per l’assalto alla sede della Cgil di Roma. I fatti si sono verificati il 9 ottobre 2021. Liccione, accusato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso, è difeso dall’avvocata Alfonsa Ginex del Foro di Torino.

“Trovo davvero assurdo che io sia accusato di questo reato – sottolinea Liccione dopo essere stato convocato negli uffici [...]