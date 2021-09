Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Fino al 2015, Franco Nocerino era il patron di Miss e Mister Settimo. Per la precisione, la sua serata veniva identificata con la definizione di Gran Galà: in alcune edizioni, ha raggiunto livelli di eleganza notevoli, con una scaletta ricca di ospiti e con spettatori seduti a tavola, con tovaglie bianche e spettatori in abito da sera.

In alcune occasioni, il patron Nocerino ha lasciato il timone della conduzione ad altri: fra questi, Ingrid Di Corato, Elia Tarantino, Elisa Lombardo e Nello Moretti. In una delle ultime edizioni, l’assessore alla Cultura, Antonello Ghisaura definì il patron “il più amato e odiato”.

Una definizione che raccolse consensi in piazza e suscitò un momento di leggerezza. “E’ vero, sono odiato perché non ho mai tenuto in tasca niente – sorride Nocerino – . Gli sponsor coprivano quasi tutte le spese e io destinavo incasso e avanzi di cassa in beneficenza. Piazza della Libertà me la concesse buonanima di Giovanni Ossola. Palco e sedie le metteva la Pro Loco”.

Il Gran Galà ha donato somme all’Ugi, Unione Genitori dell’ospedale Regina Margherita, all’unità cinofila dei vigili del Fuoco, all’associazione per la leucemia, per la distrofia muscolare e ad altre realtà impegnate nel sociale. “Mai tenuto una lira in tasca – continua Nocerino – .

Io avevo chiesto all’amico Dante Zanetti della Union Model di continuare ad organizzare il Gran Galà. Cosa succederà adesso non lo so”. Dal Gran Galà sono usciti Gabriel Garko, Vanessa Dazzan finalista di Miss Italia e altri finalisti al “Bello d’Italia”.

“Il Gran Galà nacque grazie alla signora Mariuccia del bar Lux a fine anni Ottanta – ricorda – . Mi diede una spinta e mi buttò sul palco per presentare la prima manifestazione. Quanti bei ricordi”. Lontanissimi.

