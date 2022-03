SETTIMO TORINESE. Lunedì 14 marzo, alle 18, la rassegna “Parole in tazza grande” ospiterà Lucia Azzolina, deputata ed ex ministro dell’istruzione presenterà il libro “La vita Insegna. Dalla Sicilia al Ministero, il viaggio di una donna che alla scuola deve tutto”. (Baldini + Castoldi editore).

Donna, giovane, siciliana e col rossetto rosso. Sincera, fino a risultare scomoda in una politica che preferisce di gran lunga i silenzi. Lucia Azzolina racconta il viaggio che la porta dalla provincia di Siracusa fino al ministero di viale Trastevere, sempre zaino in spalla. È la scuola a tenere uniti i suoi due mondi: la precaria, poi passata di ruolo, con due lauree che attraversa l’Italia per andare a insegnare e la ministra che governa la scuola nel primo anno dell’emergenza. L’infanzia povera, l’amore per i libri. Siracusa e Catania, le siringhe sotto casa. I maestri che l’hanno cresciuta (un buon insegnante può cambiarti la vita). E poi la rapida, faticosa, entusiasmante ascesa politica. La battaglia per riportare a scuola i suoi studenti, perché i ragazzi in classe “sorridono anche con la mascherina”. Questo libro è la storia di tanti che vivono di sacrifici e partono con una valigia di cartone senza sapere se torneranno. È la storia di una donna che ama la scuola e che alla scuola deve tutto.

«Non c’è dubbio che la migliore risposta ai detrattori è quella della serietà, dell’impegno, della competenza, dello spirito di servizio e di riforma.» dalla prefazione di Liliana Segre.

Incontro in presenza in Sala Levi.

Moderano: Franca Ghislanzoni e Federico Marchetto, bibliotecari. Ingresso gratuito su prenotazione.

Per prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/275599193607

Per informazioni: info@biblitecarchimede.it, telefono: 011.8028722 – 724; 345.6170954.

