Una grande festa con “Batticuore” per concludere l’Estate Ragazzi organizzata dall’associazione Oratori di Settimo. Gli spazi della parrocchia Santa Maria sono stati trasformati in un grande teatro in cui si sono esibiti bambini e ragazzi. In tutto erano 800 iscritti, dai 6 ai 16 anni: hanno recitato, cantato, ballato, mettendosi in gioco di fronte al pubblico costituito soprattutto da genitori e amici. E’ stato un successo, un modello organizzativo ben rodato in cui convivono le nuove tecnologie e solide convinzioni: includere, insegnare ad aiutare il prossimo, divertirsi ma con un certo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.