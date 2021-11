Dei ragazzi, un progetto, una missione nobile: un percorso di riflessione sul fenomeno dei femminicidi e la violenza sulle donne. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, per diverse settimane, gli allievi de il Centro di Formazione Professionale Enaip di Settimo, si sono cimentati in un percorso di riflessione e sensibilizzazione, volto a contrastare il fenomeno e a generare la cultura del rispetto e della non discriminazione.

Immagini e slogan che rappresentano per gli studenti dire no alla violenza sulle donne. La parete esterna dell’istituto settimese è stata tappezzata di locandine ideate [...]