L’Enaip e la Comunità Europea, due realtà sempre più vicine.

L’Enaip ha in serbo due bandi-progetti per i giovani settimesi e non.

Il primo progetto si chiama SKIP 4 (Skills In Practice 4), finanziato dal Programma Erasmus+ attraverso delle borse di studio di mobilità, e prevede la permanenza per tre settimane per gli alunni Enaip dei corsi Obbligo Istruzione per un tirocinio in ambito turistico, alberghiero, benessere e addetto alle vendite. Il tirocinio può essere svolto in diversi paesi della Comunità Europea tra i quali Spagna, Irlanda, Portogallo, Grecia, Estonia. Inoltre, per gli allievi Enaip maggiorenni [...]