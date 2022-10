L’ENAIP di Settimo ha un nuovo forno per i suoi allievi.

Giovedì 13 ottobre in mattinata si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di un forno di ultima generazione acquistato dall’ENAIP di Settimo grazie all’aiuto del decano dei commercianti Francesco Cena, mancato ai suoi cari il 16 maggio di quest’anno. Francesco Cena aveva 90 anni, ex dipendete della Fiat e successivamente esercente del negozio di abbigliamento L’Angolo in via Italia. È stato un protagonista della trasformazione della città, e i molti passi che il commercio settimese ha fatto sono anche merito suo. In tutta la [...]