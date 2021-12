La Legambiente di Settimo ringrazia l’Amministrazione Comunale.

Sono già iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà via Raffaello Sanzio con via Vigliano. L’ex Villaggio Fiat, il palazzetto delle Sport e l’ospedale di Settimo saranno più vicini.

I lavori, da previsione, dovrebbero finire nel 2022 ed è un ulteriore passo in avanti per incentivare una mobilità urbana sostenibile. Ma soprattutto è un tassello in più per la realizzazione di una rete ciclabile cittadina come è stato proposto nel Rapporto 2021 della Legambiente.