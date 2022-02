La Lega non vota le norme sulla dad: “Discriminano i non vaccinati”. Anche Manolo Maugeri consigliere comunale di Settimo la pensa allo stesso modo: “Da quando sono bambino mi hanno insegnato a scuola che non bisogna fare delle differenze. La dad non va bene a prescindere, i ragazzi devono andare a scuola”.

