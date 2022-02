SETTIMO TORINESE. Sono state presentate le nuove frasi incastonate nell’isola pedonale e scelte dai ragazzi di Frida Kahlo. Giovedì 5 febbraio, alle 15,30, i ragazzi si sono presentati in via Italia per valutare l’effetto dei nuovi lavori. Le frasi sono di Italo Calvino e Primo Levi.

Per la precisione, “Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone” e “Per me, ogni lavoro che incammino è come il primo amore”. Sono due belle frasi uscite dalle penne dei due maggiori scrittori italiani del Novecento.