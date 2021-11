Nell’ultimo consiglio è stato approvato, all’unanimità, un ordine del giorno per potenziare le cure domiciliari. Il documento è stato presentato dalla prima cittadina, Elena Piastra, e dal consigliere del Partito Democratico, Umberto Salvi. “Ci sono storture su alcune norme – spiega la prima cittadina – rispetto alle prestazioni sanitarie a favore di persone non autosufficienti. C’è un taglio impressionante alle prestazioni connesse alla domiciliarità. In pandemia abbiamo visto quanto è importante tenere a casa le persone non autosufficienti. È possibile accedere ad un fondo dedicato per avere risorse ma l’effetto finale è che le [...]



