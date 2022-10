Le bollette della luce spaventano i barman.

Le utenze sono alle stelle, le bollette della luce sono aumentate, a volte, anche del 300% e gli esercenti dei bar settimesi sono preoccupati dei rincari.

“Da noi la bolletta della luce è passata da 600 a 1500 euro- ha detto Valentina Crugliano del Bar Diamond in via Italia 57- un aumento di quasi tre volte tanto e se va avanti di questo passo non so come potrà finire. Noi abbiamo solo tre frigoriferi ed è mai possibile pagare una cifra così alta?”

C’è chi ha aperto da poco, come [...]