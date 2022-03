SETTIMO TORINESE. L’Avis Settimo avrà una nuova sede. Sabato 26 marzo, alle 10, l’associazione di donatori sangue farà il suo ingresso nei locali di via Galileo Ferraris 6, concessi in comodato d’uso dall’amministrazione comunale della città. Ad annunciarlo, domenica 27 febbraio, è stato il presidente Carmelo Costa. “La nostra sezione, nata il 9 luglio 1960 sotto la presidenza di Vincenzo Vesco, lascia la sua sede di via Verdi – ha detto Costa – per accedere ai nuovi locali. La nostra associazione condividerà i locali con la Fidas: le due associazioni occuperanno due distinti [...]



