SETTIMO TORINESE. Festeggiamenti in casa Avis: in occasione della consueta cena per scambiarsi gli auguri natalizi, presente per l’occasione tutto il direttivo al completo, si è anche orgogliosamente festeggiata la 1000 donazione raccolta dall’associazione settimese nel corso del 2021. Un record assoluto per il sodalizio capitanato da Carmelo Costa, che con gran soddisfazione e fierezza, ha così commentato:

“Ovviamente è una festa simbolica, ma sta a dimostrare, che nonostante tutto, pandemia in primis e tutti i problemi legati alla nostra sede, il lavoro effettuato da tutta l’associazione, accompagnate dalle [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.