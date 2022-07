Laura e Gabriele, con Lady Giorgia, sono i più belli di Settimo.

Domenica 10 luglio, sono stati eletti le reginette e i reginetti di Settimo, davanti al Babylon Cafè, in via Einaudi 6. La fascia di Miss Settimo 2022 è andata a Laura Luca, 17 anni, bionda, un metro e 85 cm di altezza. Vorrebbe studiare giurisprudenza, ama molto cantare, ma lascia una porta aperta per le passerelle di moda e ai concorsi di bellezza. Mister Settimo è Gabriele Miccio, 18 anni, studia e lavora nella ristorazione, nuota e [...]



