Laura Curino ha fatto registrare il tutto esaurito alla Suoneria con il suo “Big Data B&B”, nella serata di venerdì 14 ottobre. Uno testo teatrale scritto dopo aver letto e analizzato 110 libri scritti da esperti del settore e in collaborazione con il progetto Meta del Politecnico di Milano. Non è stato semplice mettere in scena un universo così complesso come quello delle nuove tecnologie e degli infiniti spazi virtuali, mettendo in luce le zone grigie del web marketing con i dati personali carpiti dai telefonini attraverso un uso spregiudicato dell’intelligenza artificiale. [...]



