Laura Curino torna a Settimo dopo tanti anni di assenza. Lo farà in occasione del Festival dell’Innovazione per portare in scena “Big Data B&B”, un lavoro teatrale realizzato con il contributo di un pool di docenti del META, network del Politecnico di Milano che raccoglie studiosi delle facoltà di Ingegneria, Architettura e Design e si occupa delle istanze etiche, filosofiche ed epistemologiche correlate agli sviluppi della scienza, della tecnica e dell’innovazione. Andrà in scena venerdì 14 ottobre, al teatro Garybaldi, alle 21 “Abbiamo analizzato più di cento libri per scrivere il testo di questo spettacolo – dice l’attrice settimese – . Torno a Settimo con piacere perché questo argomento ha delle criticità che dobbiamo affrontare. La tecnologia è affascinante ma è veloce, molto più di noi. E su questo dobbiamo fermarci a riflettere, perché non mancano i “big error” in questo mondo che sembra infallibile. Il nuovo porta sempre con sé domande e soluzioni”.

Laura Curino, la Signora titolare dell’albergo, è in scena con l’attrice Beatrice Marzorati, la sua aiutante Fabrizia. Il B&B ospita esperti del settore delle nuove tecnologie che tra di loro non vanno d’accordo: le due protagoniste li evocano durante la normale gestione della giornata.

“L’etica delle nuove tecnologie – continua Laura Curino – è un argomento di cui si parla molto. Ma perchè, il mondo della medicina e dei farmaci non ha delle lacune etiche? Ma noi non potremmo mai più immaginiare una vita senza farmaci. E non tutto il nuovo è positivo: pensiamo alla bomba atomica a cui è evidente che bisogna dire no”.

Il progresso tecnologico allevia la fatica. Ogni nuovo passo avanti nello sviluppo di nuove tecnologie serve a delegare alla macchina la fatica umana: la fatica di lavorare, la fatica di muoversi e andare lontano. “Ma non bisogna essere in soggezione di fronte alle nuove tecnologie. Il nuovo va perseguito e interrogato. Io ho sempre viaggiato in treno – conclude Laura Curino – . In passato ero in balia di Trenitalia, oggi con una “app” sul telefonino la governo. Bisogna avere una relazione positiva con la tecnologia”.

Sandro Venturini

Big Data B&B

regia di Laura Curino

con la collaborazione artistica di Marco Rampoldi. Con Laura Curino e Beatrice Marzorati.

Tecnico luci e suono: Alessandro Bigatti. Fotografie: Giorgio Sottile. Distribuzione Associazione Culturale Muse.

Commenti