L’associazione lucana “Emanuele Gianturco” ha organizzato il tradizionale torneo di bocce estivo sul campo del parco “Giorio” (ex Tinivella). Dopo il viaggio a Lourdes, il sodalizio del presidente Vito Sileo è ritornata in campo dopo tanti mesi di pausa forzata. Purtroppo, a settembre, non sarà ancora possibile organizzare la Festa Lucana: la situazione sanitaria, pur non essendo in piena emergenza, non è ancora quella ideale per programmare un’attività di aggregazione così imponente nel mese di settembre, alle porte dell’autunno.

