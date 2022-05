SETTIMO TORINESE. L’associazione “Amici di via Montello” ha organizzato una festa di quartiere in onore di San Bernardino, santo protettore del quartiere. La sua icona è presente nel giardino di via Montello e i residenti si ritroveranno di fronte alla sua statuetta per recitare il rosario. A partire dalle 19,45, pizzata di quartiere con la serata danzante a cura di Beatrice e Fiorenzo. Pizza per tutti offerta dall’Associazione “Amici di via Montello” (Prenotazione consigliata ai numeri 331.4814870, 3385868471). Domenica 22 maggio, a partire dalle 13, presso il cortile della scuola media “calvino” inizierà il pranzo condiviso: porta qualcosa da mangiare e scendi sotto casa per il pranzo della domenica. Ognuno porterà del cibo e della sana voglia di stare insieme: alle sedie e ai tavoli ci pensa l’associazione. E’ prevista animazione per grandi e piccini, con lo spettacolo del Mago Gerry, gli artisti di strada a cura del Settimo Circo e il trucca bimbi e palloncini a cura dell’associazione 123Perchè? Al termine del pomeriggio, si svolgerà la sottoscrizione a premi.

