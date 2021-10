Ha ricevuto la telefonata dall’Asl di Settimo Torinese per la vaccinazione del figlio 14enne. Ma, in realtà, la donna di quel ragazzo non sa più nulla perché all’età di tredici mesi è stato adottato da un’altra famiglia dopo che il tribunale di Torino ne ha disposto l’allontanamento dai genitori naturali.

Ora i legali della madre biologica hanno presentato un esposto al Garante della privacy e dell’infanzia, oltre a inviare una diffida all’Asl To4, riservandosi una richiesta di risarcimento danni.

Per legge, con il provvedimento del tribunale, tutti i dati che legano il minore alla famiglia originaria [...]