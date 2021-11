Si narra che nel lontano Medio Evo, poco prima di aumentare le tasse al popolo, i sovrani usassero “accontentare” i propri vassalli allo scopo di renderli maggiormente partecipi alla prevista raccolta.

Con una prassi un po’ inusuale e dopo molti anni di regale indifferenza statale alle lagnanze dei Sindaci, alla fine la notizia è finalmente arrivata da re Draghi in persona. Lo stipendio dei Sindaci e delle loro Giunte verrà raddoppiato.

In realtà pare che non sarà proprio così perché l’aumento dovrà essere graduale e distribuito in tre anni e, in queste proporzioni varrà [...]