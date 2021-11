Lo scontro su Laguna Verde era annunciato e così è stato. I consiglieri di minoranza, Rosa Catenaccio (Insieme per Settimo) e Antonio Mencobello (Gruppo Misto) hanno chiesto conto alla Sindaca della svalutazione dei terreni dell’intera area e della spesa, circa 65 mila euro, per i due progetti (richiesti da Patrimonio, l’azienda Partecipata al 100% dal Comune) di valorizzazione dei terreni di Laguna Verde. Al centro del dibattito c’è uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana oggi esistenti in Italia, sia per i volumi interessati ma sia soprattutto per il livello qualitativo e concettuale [...]





