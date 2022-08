L’associazione “La Voce di Calabria” è stata ospite domenica 28 agosto del comune di Vinovo, per dar vita ad un gemellaggio culturale con l’associazione Arte Folk, specializzata in danze occitane. E anche Antonio Folino, presidente della Voce di Calabria, ha presentato i suoi musicisti, già protagonisti in altre manifestazioni culturali in Italia e all’estero. La città di Settimo era rappresentata dalla sindaca Elena Piastra, che ha incontrato il sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini, e la consigliera comunale, Angela Schifino.

