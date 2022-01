SETTIMO TORINESE. La Famija Setimeisa deve rinunciare a parte del suo programma di attività culturali in onore di Sant’Antonio. Resterà la tradizionale messa e benedizione delle macchine agricole, un momento che appartiene al passato contadino di una città diventata poi una realtà industriale nel dopoguerra.

Domenica 16 gennaio, alle 11, sarà celebrata la messa nella chiesa di San Vincenzo De Paoli, con la Famija Setimeisa impegnata a gestire i distanziamenti all’esterno della parrocchia di via Milano: l’anno scorso, c’erano anche gli Alpini e i volontari dell’An Carabinieri a dar man forte ad uno dei sodalizi più longevi della città. Da alcuni anni, infatti, il mondo agricolo settimese ha unito due momenti della tradizione: la festa del Ringraziamento, con la benedizione dei prodotti della terra, e appunto la celebrazione in onore di Sant’Antonio.

Rinviata invece la commedia in dialetto piemontese in programma per venerdì 14 nel salone parrocchiale della San Vincenzo e il pranzo degli agricoltori, organizzato dai priori Giuseppe Valsania e Sergio Giustetto: la situazione dei contagi si sta nuovamente complicando e non si può rischiare.

“La commedia teatrale è un evento soltanto rinviato, non è detto che si possa poi organizzare quando le condizioni lo permetteranno – dice Attilio Conte, presidente della Famija Setimeisa – Stiamo verificando, invece, le soluzioni migliori per l’investitura dei due personaggi storici della Famija Setimeisa, il Castellano e la Castellana, in sala consiliare”. L’appuntamento per l’investitura è fissato per venerdì 21 gennaio, alle 20,30, ma anche in questo caso si tratterebbe di un evento a capienza ridotta.

Infine, domenica 6 febbraio, alle 11, è previsto il rinnovo dei tesseramenti del 2022, presso il ristorante “La Lenza” di Volpiano (per adesioni e prenotazioni, telefonare ad Attilio Conte 011/8958154, oppure Sergio Canalis 335/6508224 e Tancredi Pistamiglio 3494060689.

