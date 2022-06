La Torcia degli Special Olympics è passata da Settimo per la sua 43° tappa verso Torino.

Venerdì 3 giugno, alle ore 17,30, la torcia per gli Special Olympics è arrivata a Settimo, stazionando in piazza della Libertà, per poi proseguire verso Torino, dove si svolgeranno i Giochi Nazionale Estivi Special Olympics dal 5 al 9 giugno.

A presentare l’evento c’era Sandro Venturini, caporedattore de La Voce di Settimo, che ha fatto gli onori di casa.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale Carmen Vizzari, la sindaca Elena Piastra, l’assessore allo sport Daniele Volpatto, Giancarlo Amberti, [...]