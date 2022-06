La StraSettimo ha vinto anche la gara di solidarietà. Durante la corsa podistica di domenica 22 maggio, la manifestazione sportiva ha permesso di raccogliere ben 2000 euro da poter devolvere al centro Fenoglio di via De Francisco. La somma, consegnata nell’ufficio della sindaca Elena Piastra a Francesco Ameglio, responsabile della struttura, e alla funzionaria della Croce Rossa, Francesca Basile, sarà utilizzata per realizzare una piccola area giochi per i bambini che saranno ospitati nel centro di accoglienza. In questo periodo, il centro Fenoglio sta ospitando diverse famiglie ucraine, evacuate dalle loro [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.