SETTIMO TORINESE. Con l’apertura ufficiale della sindaca, Elena Piastra, sabato 9 ottobre, in biblioteca Archimede è andato in scena il monologo di Gabriella Greison, fisica, scrittrice e performer. Lo spettacolo racconta la vita di Mileva Maric, fisica, sognatrice, e prima moglie di Einstein.

Nel 1896, al politecnico di Zurigo, la Maric è l’unica donna ammessa al corso di laurea in matematica e fisica. In quegli anni le donne [...]



