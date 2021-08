Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Siete stati uno dei primi Comuni a dare la disponibilità, perché?

A Settimo, come in molti comuni italiani, esiste un modello che funziona da 8 anni che si chiama SAI. Si tratta di un modello di accoglienza diffusa in città, con piccoli numeri, inserimento a scuola dei bambini e formazione scolastica e lavorativa del persone accolte. A Settimo abbiamo dato disponibilità per accogliere una famiglia che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Arriveranno altri afghani nei prossimi giorni?

Da [...]