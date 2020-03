SETTIMO TORINESE. La sindaca alla Regione: “Servono più tamponi”

La sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, chiede alla Regione più tamponi per sottoporre al test anche gli asintomatici. Settimo, attualmente, conta una ventina di persone contagiate da coronavirus, in buona parte non in condizioni critiche.

Tra questi anche qualche giovane sotto i 30 anni. “Sarebbe auspicabile che la Regione Piemonte si dotasse di una massiccia fornitura di tamponi che, come ha dimostrato il caso del Veneto, sono stati in grado di contenere la crescita dell’epidemia – spiega il sindaco Elena Piastra – sottoporre a tampone più persone consente di individuare e isolare gli asintomatici, il cui ruolo è cruciale nella diffusione del virus”.

Il primo cittadino, sui canali social dove ieri sera, in diretta video, ha risposto ai quesiti dei residenti, invita poi a rimanere a casa: “In questa fase, questo è lo strumento più efficace per limitare i contagi”.

