SETTIMO TORINESE. Il miglior “promo” internazionale della città di Settimo è firmato dai ragazzi della scuola Nicoli. Tutto interamente raccontato in inglese dai ragazzi, con buona pronuncia e un testo ben scritto, con inserti recuperati dai tg regionali in cui si raccontano le trasformazioni delle città.

Gli studenti della 2ª B e 2ªD delle medie hanno condotto in porto il progetto “My Town is your town”. Tradotto letteralmente: “La mia città è la tua città”.

E’ un gemellaggio a distanza fra coetanei di diverse nazioni che fa parte dei progetti presenti nella piattaforma europea E-twinning. Il progetto è stato portato avanti durante tutto l’anno scolastico in corso, nonostante le varie chiusure dovute alle restrizioni per la pandemia.

Le classi coinvolte hanno fatto conoscere la città di Settimo ai compagni della città di Karlskrona in Svezia e gli allievi della città di Brazzaville nella Repubblica del Congo.

Il progetto partito inizialmente solo in Europa ha raggiunto infatti un respiro internazionale con l’inserimento successivo della scuola africana. Gli allievi della scuola Nicoli hanno collaborato con circa settanta compagni stranieri facendo conoscere la propria città praticando esclusivamente la lingua inglese raggiungendo risultati più che soddisfacenti. I docenti coinvolti nel progetto sono stati i professoressi Rosanna Castelluccio (lettere), Elisa Pirozzi (lettere), Domenico Litrico (scienze matematiche), Mario Vitaro (scienze matematiche) e Gabriella Laterza (Lingua Inglese).

Il progetto è stato approvato dalla direttrice dell’Istituto Comprensivo Settimo II, Anna Rescigno.

