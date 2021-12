SETTIMO TORINESE. Una lettera dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è da tutti i giorni.

Chiara Audenino l’ha ricevuta il 12 novembre, direttamente a casa sua.

Chiara è una consulente del lavoro, è sposata con Attilio e ha tre figli, Lorenzo di 20 anni, Vittoria di 18 e Riccardo di 11. Ha la passione per la scrittura per bambini e ha scritto diversi libri che sono stati anche tradotti in inglese e in tedesco.

Chiara è vero che ti ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella?